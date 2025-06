Oristano, travolto e ucciso da auto pirata: muore vicesindaco di 54 anni

(Adnkronos) – Tragedia nella notte tra domenica e lunedì nell'Oristanese dove un 54enne è rimasto in panne con la moto in una strada buia ed è stato travolto e ucciso. La vittima è Antonio Pietro Ghiaccio, vicesindaco di Scano Montiferro. Rimasto senza benzina con la sua Harley Davidson, il 54enne aspettava un amico lungo la provinciale 10, in territorio di San Vero Milis. Una prima auto lo ha sfiorato, una seconda lo ha travolto e una terza è finita contro la moto. Il primo e il terzo conducente si sono fermati, mentre quello che l'ha ucciso è scappato ed è in corso la caccia al pirata della strada. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)