Novara, cade nel canale e annega: morto 29enne

(Adnkronos) – Un ragazzo di 29 anni è caduto in un canale in via Camerona, a Cerano (Novara) ed è annegato. Inutili i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)