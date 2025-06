Influenza 2025, Pregliasco: “Ancora 200mila casi a settimana”

(Adnkronos) – Clima estivo, ma ancora molte persone a letto con forme influenzali e in particolare con sintomi gastrointestinali. "Possiamo stimare circa 200mila casi a settimana", indica all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, che sottolinea come "la coda delle infezioni a trasmissione respiratoria sembra non voler finire". Non si appiattisce la curva delle forme sostenute da "enterovirus, rinovirus etc…, che continuano a essere presenti grazie agli sbalzi termici", aggiunge l'esperto. E' un fenomeno "che vediamo da anni ormai – evidenzia – con un prolungamento dei casi, legato alle condizioni atmosferiche molto instabili che facilitano la vita dei virus". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)