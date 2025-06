Empoli, uccide la moglie e tenta il suicidio

(Adnkronos) – Un uomo ha ucciso la moglie e ha poi tentato di togliersi la vita. E' accaduto a Empoli nella mattinata di oggi, in un’abitazione di via Buozzi. Una donna di 82 anni è stata trovata senza vita all’interno della propria casa. Accanto a lei, il marito, 83 anni, che è stato soccorso in gravi condizioni dopo un tentativo di suicidio. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. L’allarme è scattato intorno alle 10:30, quando è stato richiesto da un familiare l’intervento del commissariato di Empoli. All’arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato la donna ormai deceduta e l’uomo ferito, ma ancora in vita. Immediato l’intervento del personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure e trasferito l’anziano all’ospedale. Le circostanze dell’accaduto sono attualmente oggetto di indagine. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi all’interno dell’abitazione. Si ipotizza che la moglie si stata strangolata. Le cause esatte del decesso saranno determinate dall'autopsia disposta dal magistrato di turno della Procura di Firenze. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)