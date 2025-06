Ballottaggio Matera, vittoria centrodestra. Bardi: “Con Nicoletti si è puntato su qualità”

(Adnkronos) – "Un risultato che premia tutto il centrodestra e che, soprattutto, ha messo in evidenza che quando si punta sulla qualità dei candidati si ottengono i risultati". E' quanto afferma all'Adnkronos il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi commentando i risultati delle elezioni comunali a Matera dove è stato eletto sindaco Antonio Nicoletti, candidato del centrodestra. "Matera ha voluto puntare sulla qualità, ha puntato su Nicoletti che io conosco da tanti anni: l'ho voluto all'azienda del turismo e ha portato Matera e la Basilicata a livelli nazionali e internazionali – continua – Questo è molto importante per tutti i cittadini materani che avranno un punto di riferimento". Bardi ha aggiunto che con un sindaco di centrodestra "si potranno fare cose egregie per una città che è fiore all'occhiello della nostra regione". In generale per il centrodestra, ha concluso: "Penso sia un bel risultato, non facile, ma siamo riusciti con una campagna mirata e con un candidato vincente". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)