Sinner, quanto guadagna se vince il Roland Garros

Jannik Sinner sfida oggi, domenica 8 giugno, Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros 2025. Il tennista azzurro ha raggiunto l'ultimo atto dello Slam parigino, il secondo della stagione dopo gli Australian Open, vinti proprio da Sinner, dopo aver battuto Novak Djokovic in semifinale, mentre lo spagnolo si è qualificato grazie al ritiro di Lorenzo Musetti. Sinner scende quindi in campo contro il numero due del mondo per riscattare la finale persa proprio contro Alcaraz a Roma, ma anche per garantirsi il massimo possibile del ricco montepremi messo in palio dal Roland Garros, di cui comunque si è già garantito una buona fetta grazie all'accesso in finale. Ma quanto potrebbe guadagnare Sinner in caso di vittoria a Parigi?

Come ogni Slam, il Roland Garros garantisce un ricco montepremi, che va da un minimo di quasi centomila euro, per chi viene eliminato al primo turno, fino a oltre due milioni per il vincitore finale. Grazie all'accesso alla finale di Parigi Sinner si è già garantito 1.275.000 euro, che potrebbero diventare però 2.550.000 in caso di vittoria del Roland Garros 2025. Ecco tutti i premi:

Primo turno: 78.000

Secondo turno: 117.000

Terzo turno: 168.000

Ottavi: 265.000

Quarti: 440.000

Semifinale: 690.000

Finalista: 1.275.000

Vincitore: 2.550.000