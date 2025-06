Proteste per raid anti-migranti, Trump invia la Guardia Nazionale a Los Angeles

(Adnkronos) – Il Presidente Donald Trump ha dispiegato 2.000 soldati della Guardia Nazionale della California a Los Angeles in risposta alle proteste contro il controllo dell'immigrazione, affermando che le autorità locali non sono riuscite a gestire i disordini. Il governo federale "risolverà il problema, rivolte e saccheggiatori, nel modo giusto!!!", ha affermato. Da due giorni si registrano scontri tra agenti federali e manifestanti nella zona di Paramount, nel sud-est di Los Angeles. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha definito la mossa di Trump "volutamente provocatoria" e ha affermato che non farà altro che aumentare le tensioni. "Questa è la missione sbagliata e eroderà la fiducia del pubblico", ha affermato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)