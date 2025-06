Germania-Francia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

La Germania sfida la Francia nella finale per il terzo e quarto posto di Nations League. Oggi, domenica 8 giugno, i tedeschi affrontano i transalpini nella finalina della competizione per Nazionali alla MHPArena di Stoccarda. La squadra di Nagelsmann arriva all'appuntamento dopo essere stata eliminata dal Portogallo in semifinale, mentre quella di Deschamps si è arresa alla Spagna, in un match pirotecnico terminato 5-4. La sfida tra Germania e Francia è in programma oggi, domenica 8 giugno, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Germania (4-3-3): Ter Stegen; Anton, Tah, Koch; Kimmich, Goretzka, Mittelstadt; Sanè, Wirtz, Woltemade. All. Nagelsmann

Francia (4-3-3): Maignan; Malo Gusto, Konatè, Lenglet, Theo Hernandez; Koné, Rabiot; Cherki, Dembélé, Barcola; Mbappé. All. Deschamps Germania-Francia sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Sky Sport, ma visibile anche in chiaro su Cielo. Il match sarà disponibile in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su RaiPlay. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)