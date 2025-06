Ultima tappa per il format “Corciano in movimento” prima della pausa estiva

Dopo aver toccato Taverne, Solomeo, Migiana (dove è stata coinvolta anche la Protezione Civile con un momento dedicato alle buone pratiche in caso di emergenza) e Capocavallo, si conclude domenica 8 giugno il ciclo primaverile di “Corciano in movimento”, format promosso dall’amministrazione comunale e ideato dall’assessore allo Sport Francesco Cocilovo e dal consigliere comunale Mirco Fagioli per promuovere benessere fisico, salute e coesione sociale attraverso l’attività all’aria aperta.

L’ultima tappa toccherà San Mariano, tra colline e scorci suggestivi. Il ritrovo è fissato alle 9.45 agli impianti sportivi del Circolo San Mariano. La camminata, aperta a tutti, prevede un percorso di circa 5 chilometri.

Inoltre, la stessa mattina si terrà anche il quinto Raduno di auto e moto d’epoca, promosso dall’associazione Settimana Sanmarianese in collaborazione con il Lambretta Club Perugia. I partecipanti alla camminata avranno così l’occasione di incrociare lungo il percorso questo evento, aggiungendo un tocco di fascino e tradizione alla giornata.

L’iniziativa riprenderà dopo la pausa estiva.