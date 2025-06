“Tardivo intervento di Pd-M5s-Avs”, contestazione a corteo per Gaza – Video

(Adnkronos) – C'è stata anche una contestazione al corteo per Gaza sfilato per le strade di Roma e giunto a San Giovanni. Il corteo ha sfilato pacificamente per circa un chilometro partendo da piazza Vittorio Emanuele II. Ad un certo punto, all’angolo con viale Manzoni un gruppo composto da Fronte Comunista (FC), Fronte della Gioventù Comunista (FGC), Collettivo Militant, Unione Democratica Arabo-Palestinese (UDAP) e Giovani Palestinesi d'Italia (GPI), ha protestato con fumogeni e un grande striscione rosso con scritto “Basta complicità con il genocidio, Italia fuori dalle guerre imperialiste” mentre il corteo stava sfilando. Una contestazione per il “tardivo intervento di Pd-M5s-Avs”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)