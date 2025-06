La Filarmonica di Solomeo celebra un secolo di storia con eventi, concerti e una pubblicazione

Domenica 23 novembre – Festa di Santa Cecilia

Santa Cecilia, patrona della musica, è un altro degli appuntamenti più sentiti dagli abitanti di Solomeo. Questa celebrazione non è solo un omaggio alla musica e alla sua protettrice, ma anche un momento in cui il borgo si riunisce per riaffermare il legame tra passato e presente, tra fede e cultura, tra tradizione e innovazione. Con il tradizionale pranzo sociale si concluderanno gli appuntamenti del Centenario.