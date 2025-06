Khaby Lame arrestato in Usa? Giallo sulle voci rilanciate sui social trumpiani

(Adnkronos) –

Khaby Lame è stato arrestato a Las Vegas? È un giallo la voce rimbalzata sui profili social vicini alla galassia trumpiana riguardo il fermo del tiktoker italo-senegalese più seguito al mondo (oltre 162 milioni di follower solo su TikTok e più di 80 milioni su Instagram), nato in Senegal nel 2000, ma trasferitosi in Italia all'età di un anno e cittadino italiano dal 2022. La notizia, forse la più globale delle fake news, sta facendo il giro del mondo a partire da un post su X di Bo Luodon, a sua volta influencer e amico di Barron Trump – il figlio del presidente americano – ma soprattutto dichiaratamente filo-repubblicano. Loudon sostiene che Lame "tiktok di estrema sinistra" sia stato fermato a Las Vegas dall'Ice (Immigration and Customs Enforcement) perché "immigrato illegale". E fornisce anche le istruzioni per una verifica che però non sembrano sortire alcun risultato. Al momento non ci sono conferme ufficiali né commenti da parte del tiktoker. La notizia si è diffusa con una rapidità virale, grazie alla popolarità di Lame in tutto il mondo, ma in molti commenti si sottolinea il sospetto di una fake news e qualcuno adombra il sospetto che Loudon abbia tirato in ballo il nome di Lame nella speranza di accrescere il proprio seguito social.