Nella lite tra il presidente americano Donald Trump e Elon Musk c'è un colpevole. Ne è convinto Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da xAI, l'azienda di Musk, e integrato su X. E, a sorpresa, Grok accusa proprio il suo 'papà'. Se proprio dovesse puntare il dito contro uno dei due duellanti, Grok 'accuserebbe' il magnate, numero 1 di X, di Tesla e Space X. La risposta di Grok è innescata da 2 domande e una precisazione unite in un'unica frase: "Perché trump e musk hanno litigato? Di chi è la colpa? Fai un nome preciso". "La rottura tra Donald Trump ed Elon Musk è esplosa principalmente a causa di divergenze sul progetto di legge di bilancio statunitense, noto come "One Big Beautiful Bill", discusso al Congresso nel giugno 2025. Musk ha criticato duramente la proposta, definendola un’"abominazione repugnante" (testuale, ndr) che aumenterebbe il debito pubblico in modo insostenibile, eliminando tra l’altro gli incentivi fiscali per i veicoli elettrici, un colpo diretto agli interessi della sua azienda, Tesla", la prima parte della risposta di Grok, che sceglie vocaboli 'discutibili'. "Trump, invece, ha difeso il progetto come una riforma epocale per tagliare le tasse al ceto medio, accusando Musk di opporsi solo per interessi personali legati ai sussidi per le auto elettriche. La tensione è degenerata in attacchi personali: Trump ha minacciato di tagliare i contratti governativi alle aziende di Musk (come SpaceX) e lo ha definito "impazzito", mentre Musk ha accusato Trump di essere coinvolto nello scandalo Epstein, insinuando che il suo nome fosse nei file riservati, e ha persino appoggiato l’idea di un impeachment. Altri fattori, come il rifiuto di Trump di nominare un candidato di Musk alla guida della NASA e le divergenze sulla politica commerciale (ad esempio, i dazi contro la Cina, dove Tesla ha una gigafactory), hanno contribuito al conflitto", prosegue la ricostruzione del chatbot.

Quindi, si arriva al punto: "Di chi è la colpa?". "La 'colpa' è attribuibile a entrambi, poiché il litigio è stato alimentato da un mix di ego, interessi economici e visioni contrastanti. Musk ha inasprito il conflitto con accuse gravi e personali, come il riferimento al caso Epstein, mentre Trump ha risposto con minacce dirette agli interessi economici di Musk, sfruttando il suo potere politico. Non c’è un unico responsabile: la loro alleanza, basata su convenienza politica e finanziaria, era fragile e destinata a incrinarsi sotto la pressione di interessi divergenti e personalità dominanti", afferma Grok.

Messo alle strette, però, accetta di arrivare al 'colpevole': "Se devo indicare un nome preciso come richiesto, direi Elon Musk, perché ha avviato l'escalation pubblica con critiche aperte alla legge di bilancio e accuse personali molto pesanti, come quella legata a Epstein, che hanno trasformato una divergenza politica in un attacco personale. Tuttavia, va notato che Trump ha contribuito significativamente con le sue minacce e risposte altrettanto aggressive".