“I Love Fish”, anche Corciano protagonista con laboratori e giochi per bambini

Sarà anche Corciano a dare il via alla terza edizione di I Love Fish, la manifestazione culinaria e culturale che celebra le eccellenze gastronomiche legate ai laghi, ai fiumi e al mare italiani. Sabato 7 giugno, al Quasar Village, i più piccoli saranno protagonisti con laboratori creativi e giochi gratuiti curati da AltrEmenti in festa! dalle 16 alle 19. Un’occasione per avvicinare anche i bambini, in modo ludico e partecipativo, ai temi dell’ambiente, dell’alimentazione consapevole e della biodiversità.

Sempre al Quasar, fino a lunedì 9 giugno, sarà visitabile la mostra “Noi siamo rete”, un’esposizione collettiva di opere realizzate da scuole dell’infanzia e associazioni del territorio, dedicata all’inclusione e al lavoro quotidiano accanto alle persone con disabilità.

Contemporaneamente, I Love Fish sarà presentato in anteprima nazionale anche al Mercato Centrale di Milano, con un fitto programma di appuntamenti tra talk, degustazioni, laboratori e storytelling. A partire dalle 10.30, si aprirà la giornata dal titolo “I Love Fish, il Mediterraneo cambia, noi con lui”, per riflettere su come stiano cambiando il mare, le specie ittiche e le nostre abitudini alimentari. Alle 14 si terrà il talk “I Love Fish: cultura del mare, dei laghi e dei fiumi, a Perugia dove il mare non c’è”, con la partecipazione – tra gli altri – di Fabrizio Croce, assessore al Turismo e Spettacolo dal vivo del Comune di Perugia, insieme ai fondatori del progetto e a rappresentanti del mondo dell’impresa alimentare e dell’educazione ambientale. La giornata si concluderà alle 19 con un “aperitivo & fish sound”.

“I Love Fish” è ideato e organizzato da Verso Aps in collaborazione con Un/Lab, con la direzione artistica di Francesca Rocchi, e il patrocinio di Comune di Perugia, Regione Umbria e Unione dei Comuni del Trasimeno. La manifestazione entrerà nel vivo a Perugia, nel percorso verde “Leonardo Cenci”, dal 12 al 15 giugno: quattro giorni di gusto, incontri, showcooking, spettacoli serali, laboratori ed eventi dedicati al pesce di lago, fiume e mare. In programma anche oltre 50 nuovi piatti firmati dalle migliori realtà della ristorazione territoriale, accanto alla cucina delle cooperative di pesca. Un progetto che intreccia gastronomia, cultura e sostenibilità per valorizzare il pesce italiano e promuovere un consumo consapevole, a partire dai territori.