Conte: “Simbolo M5S? Né mio né di Grillo, fossi il legale suggerirei di non fare causa”

(Adnkronos) – Con Beppe Grillo "nessuna lite. E' una questione di avvocati. Il simbolo non è di Conte o di Grillo, è del Movimento 5 stelle, di una comunità di eletti e attivisti che credono in questi valori". A dirlo è Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ospite di Un giorno da pecora, su Rai Radio 1. "A noi questa causa non costerà nulla, avremo una condanna a pagare le spese per chi promuove una causa contro di noi, è sempre successo. Ma c'è una particolarità: mentre in passato le spese non venivano recuperate, con il nuovo corso le spese vengono recuperate e nessuno ci fa più causa", aggiunge l'ex premier. "Se fossi il suo legale, gli suggerirei di non farla", conclude Conte. Ma, almeno secondo quanto confermato da fonti vicine al co-fondatore dei pentastellati, l'ex garante sarebbe invece pronto ad avviare un'azione legale per riprendersi il nome e il simbolo prima dei prossimi appuntamenti elettorali. E avrebbe già dato mandato ai suoi legali. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)