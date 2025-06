Calendario Serie A 2025-2026, oggi il sorteggio in diretta

(Adnkronos) – Il calendario del campionato di Serie A 2025-2026 prende forma oggi, 6 giugno, con il sorteggio a Parma. La sfida al Napoli campione d'Italia parte con la prima giornata in programma il 24 agosto 2025, l'ultima si gioca il 24 maggio 2026. Inter, Juve, Milan, Napoli, Roma, Lazio e Atalanta, così come tutte le altre squadre, sono pronte a scoprire il proprio percorso in campionato. La Serie A si interromperà solo in occasione delle 4 finestre dedicate alle Nazionali (7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 29 marzo) e nel periodo natalizio si giocherà il weekend del 21 dicembre, del 28 dicembre e del 3 gennaio, oltre al turno infrasettimanale del 6 gennaio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)