Abrego Garcia, deportato per errore in Salvador ritorna in Usa: verrà incriminato

(Adnkronos) –

Due mesi dopo la deportazione nel carcere di massima sicurezza in Salvador, le autorità degli Stati Uniti riportano indietro Kilmar Abrego Garcia, come avevano ordinato diverse corti federali e dopo la pronuncia della Corte Suprema. Lo rivela Abcnews, secondo cui il cittadino salvadoregno è stato incriminato da un grand jury federale per aver aiutato migranti ad entrare illegalmente negli Stati Uniti. Secondo gli atti depositati presso una corte del Tennessee, l'uomo avrebbe partecipato per anni ad un'organizzazione che trasportava migranti senza documenti dal Texas nel resto del Paese. Le operazioni avrebbero riguardo anche membri delle gang salvadoregna Ms-13, che l'amministrazione Trump ha classificato come organizzazione terroristica. Abrego Garcia viveva con la moglie in Maryland fino allo scorso marzo quando è stato arrestato e deportato nella famigerata prigione Cecot in Salvador, nonostante un ordine del 2019 vietasse il suo rimpatrio nel Paese dove era a rischio di persecuzioni. L'amministrazione Trump lo ha accusato di essere un membro della Ms-13, accusa contestata dalla moglie e dai suoi avvocati. In una dichiarazione all'emittente americana, i legali del salvadoregno hanno affermato che "fin dall'inizio di questo caso una cosa è stata dolorosamente chiara: il governo aveva il potere di riportarlo a casa in ogni momento, invece hanno scelto di fare giochetti con i tribunali e con la vita di un uomo". "Noi non combattiamo solo per Kilmar, ma per assicurare che il diritto ad un giusto processo sia garantito a chiunque, perché domani questo potrebbe succedere a chiunque di noi, se ignoriamo la Costituzione", hanno aggiunto sottolineando che continueranno a combattere per garantire che Abrego Garcia riceva un giusto processo. Un giudice federale lo scorso marzo aveva ordinato all'amministrazione Trump di facilitare il ritorno negli Usa dell'uomo deportato per errore, una sentenza che ad aprile era stata confermata dalla Corte Suprema. Nonostante questo l'amministrazione Trump in questi mesi non ha fatto rientrare l'uomo, sostenendo da una parte che ormai ricadeva nella giurisdizione di un Paese straniero, e dall'altra che non avrebbe mai permesso il suo rientro. "Non tornerà nel nostro Paese, il presidente Bukele ha detto che non lo rimanderà, fine della storia", aveva affermato il 16 aprile l'attorney general Pam Bondi. Ora però l'amministrazione Trump fa rientrare l'uomo per processarlo in Tennessee, dove Abrego Garcia era stato fermato nel 2022 per un controllo stradale da due agenti che non gli fecero alcuna multa, nonostante avesse la patente scaduta, e che dopo discussero del sospetto che nove passeggeri che trasportava fossero migranti. Su questo i procuratori federali hanno inviato un'indagine che ha come teste chiave l'uomo a cui era intestato il furgoncino che guidava Abrego Garcia e che ora è in prigione in Alabama sempre per reati legati all'immigrazione. In cambio di un accordo di immunità, l'uomo ha testimoniato che dal 2015 Abrego Garcia lavorava con lui per trasportare migranti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)