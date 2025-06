Sabalenka-Swiatek al Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Aryna Sabalenka torna in campo al Roland Garros e oggi, giovedì 5 giugno, affronta Iga Swiatek nella semifinale del torneo francese. La numero uno del ranking arriva alla sfida dopo aver eliminato ai quarti Qinwen Zheng (7-6 6-3), mentre la polacca è reduce dal successo contro Elina Svitolina (6-1 7-5). In palio c'è un posto nell'ultimo atto del torneo, contro una tra Lois Boisson e Coco Gauff. Sabalenka e Swiatek si affronteranno oggi, giovedì 5 giugno, sul Philippe-Chatrier. L’orario non è ancora stato comunicato dagli organizzatori, ma la prima semifinale femminile inizierà non prima delle 15. I precedenti sono 12: la polacca è avanti per 8-4 (5-1 il parziale sulla terra rossa). Sabalenka-Swiatek, così come tutte le partite del Roland Garros 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.

