Roland Garros, Errani e Vavassori da sogno. Vincono la finale del doppio misto

Sara Errani e Andrea Vavassori vincono il torneo di doppio misto al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento fino a domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. La coppia azzurra, formata dalla numero 6 al mondo del ranking femminile di doppio a pari merito con Jasmine Paolini, e l'azzurro, numero 8 del ranking di doppio maschile, ha vinto contro la coppia statunitense formata da Evan King, numero 18 al mondo del doppio, e Taylor Townsend, numero 2 al mondo del doppio, in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 11 minuti di gioco. La coppia italiana è abituata a vincere trofei: l'ultimo il 14 marzo quando in tre set hanno superato la coppia formata da Mate Pavic e Bethanie Mattek-Sands all'Indian Wells. Per i due la vittoria odierna bissa il successo contro la coppia formata dalla stessa Townsend e Donald Young, battuta nella finale di settembre degli Us Open. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)