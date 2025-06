Regeni, legale della famiglia: “Io minacciata di morte, ho presentato denuncia”

(Adnkronos) – "Dal 23 maggio sto subendo degli attacchi da parte di un signore egiziano che mi minaccia di morte, che minaccia tutte le persone che un po’ mi gravitano intorno, in particolare poi sulle pagine social dedicate a Giulio Regeni". Lo ha affermato l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto, a margine dell’udienza del processo a carico di quattro 007 egiziani che si è svolta oggi a Roma. “Questo soggetto scrive direttamente, cambia quattro profili social al giorno e anche 3-4 schede Sim egiziane al giorno, una cosa non facile da fare. La situazione è pesante ma risolvibile e comunque abbiamo anche voluto tranquillizzare tutti nel senso che abbiamo fatto denuncia – spiega – So che molte persone che ci seguono sono preoccupate un po’ per me, giustamente per la situazione, visto che poi questa persona si accanisce con tutti i miei contatti legati a Giulio. Nelle sue farneticazioni io avrei ucciso Giulio Regeni e meriterei di fare la stessa fine e quindi volevo tranquillizzare tutti sul fatto che ho presentato una denuncia a Genova e ci sono delle indagini", ha concluso Ballerini. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)