Nuovo logo per il Quirinale, così il Colle punta al merchandising

Presto il Quirinale avrà un altro logo, destinato alla produzione di gadget ma che non sostituirà l'originale. Tant'è che c'è già chi parla di una brandizzazione del Colle, sulla scia di quanto avviene a palazzo Madama e Montecitorio, negli Stati Uniti (basti pensare a tazze e t-shirt vendute dalla Casa Bianca) o in Francia (dove la presidenza di Emmanuel Macron ha persino lanciato una boutique online di souvenir). Il Quirinale, guidato da Sergio Mattarella dal 2015, ha infatti deciso, secondo quanto apprende l'Adnkronos, di entrare nel mondo del merchandising, adeguando il book-shop già in funzione per i numerosi visitatori. Lo scorso 21 maggio, il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica ha presentato, in qualità di titolare, una richiesta di registrazione presso l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (Euipo). Si tratta di un nuovo marchio: una "Q" blu con la gambetta che richiama un'onda tricolore e, in alto, un torrino stilizzato in bianco e nero; e un altro logo, caratterizzato dalla scritta "Quirinale" per esteso. Come rappresentante legale figura lo studio associato Cerino-D'Angelo di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli, specializzato nella tutela della proprietà intellettuale e dei marchi aziendali. Questa operazione di marketing rappresenta anche un'opportunità per valorizzare il Quirinale sotto un profilo commerciale. La Presidenza della Repubblica ha registrato il brand per ben dodici categorie di prodotti e servizi, anche se poi non è detto che tutto venga realizzato: si va dalle candele ai magneti, dalle chiavette Usb alle custodie per tablet, dalle lampade alle spillette. E ancora: portachiavi, orologi, valigie, borse, zaini e portafogli. Non mancano poi articoli di cancelleria di ogni tipo: agende, taccuini, penne e segnalibri, fino ad arrivare a opere d'arte, oggetti decorativi e capi d'abbigliamento, come cappellini, t-shirt, giocattoli e peluche. Il nuovo logo si aggiunge a quello in uso da tempo: il simbolo della Presidenza della Repubblica Italiana che campeggia sul podio dei discorsi del Capo dello Stato è un ovale con le iniziali "P" e "R" sovrapposte, sormontate da una corona e dalla scritta "Presidenza della Repubblica". D'ora in poi, dunque, il Colle potrà diffondere in modo capillare i propri marchi, che si presenterà con una veste grafica completamente rinnovata. (di Antonio Atte e Vittorio Amato) —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)