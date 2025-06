Inzaghi si presenta all’Al Hilal, il debutto video

(Adnkronos) – Un video per iniziare l'avventura con l'Al Hilal. Simone Inzaghi, dopo l'addio all'Inter, sbarca in Arabia Saudita per la nuova avventura da allenatore. L'esordio è con un video diffuso dal club. Il tecnico si allaccia le scarpe, si sistema orologio e cravatta e, dopo aver assaporato una bevanda tipica, è pronto a cominciare la nuova missione con un ricchissimo contratto biennale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)