Chris Martin e Dakota Johnson amore al capolinea? “Stavolta è davvero finita”

(Adnkronos) – L'amore tra Chris Martin e Dakota Johnson sarebbe giunto al capolinea. L'attrice e il frontman dei Coldplay si sarebbero lasciati dopo 8 anni di storia d'amore. A lanciare l'indiscrezione è stato il magazine People, che ha riportato dichiarazioni di fonti vicine all'ex coppia, secondo le quali "stavolta è davvero finita". La star di 'Cinquanta sfumature di grigio' e il cantante avrebbero chiuso la relazione cominciata 8 anni fa, in cui per un po' periodo si è parlato anche di un possibile matrimonio, un'indiscrezione tuttavia mai confermata. La relazione, cominciata nel 2017, ha vissuto alti e bassi ma Chris e Dakota erano riusciti a superare ogni tipo di crisi. Ma non questa volta. Stando a quanto riportato dal magazine, la relazione sarebbe ormai giunta al capolinea e i due hanno deciso di dirsi definitivamente addio. L'ultima avvistamento della coppia risale a due settimane fa, quando i due sono stati paparazzati insieme su una spiaggia di Malibu. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)