Brasile, la deputata Carla Zambelli ricercata dall’Interpol si trova in Italia

Ricercata dall'Interpol la deputata brasiliana ultraconservatrice Carla Zambelli si troverebbe a Roma dove sarebbe arrivata questa mattina. A rivelarlo è la stampa brasiliana. L'Interpol ha inserito il nome della deputata nella lista dei ricercati, scrive il Globo, aggiungendo che la parlamentare potrebbe essere arrestata all'estero. L'inserimento del nome nella lista dei ricercati risponde a una richiesta della Polizia Federale, in seguito a un ordine del ministro Alexandre de Moraes, della Corte Suprema Federale. Il provvedimento è stato preso dopo che Zambelli ha lasciato il Paese, pochi giorni dopo essere stata condannata a 10 anni di reclusione per aver hackerato i sistemi del Consiglio nazionale di giustizia e aver inserito falsi documenti, tra cui un falso mandato di arresto contro lo stesso Moraes, nella Banca nazionale dei mandati di arresto. Secondo il blog di Natuza Nery, la Zambelli si trova in Italia. Fonti hanno confermato che la deputata è arrivata a Roma stamattina, prima che il suo nome venisse inserito nella lista dell'Interpol. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)