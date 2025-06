Biden e i sospetti di Trump sul ‘declino cognitivo’: tycoon ordina inchiesta

(Adnkronos) – Donald Trump ha ordinato un'inchiesta per stabilire se la precedente Casa Bianca ha ordito un'operazione di 'cover up' del declino cognitivo di Joe Biden, coprendo un'eventuale incapacità dell'anziano ex presidente democratico di svolgere i compiti presidenziale. L'inchiesta, che non ha precedenti, potrebbe minare migliaia di decisioni esecutive di Biden, tra le quali tutte le grazie firmate alla fine del suo mandato, in particolare quelle preventive in favore del figlio, altri membri della sua famiglie, ex membri del governo e delle Forze Armate per proteggerli da rappresaglie giudiziarie da parte di Trump. Nell'ordine si chiede in particolare di indagare l'eventuale uso da parte di Biden della cosiddetta 'autopen', una macchina che usa inchiostro vero per duplicare la firma umana, che in realtà i presidenti americani usano da tempo per firmare ordini esecutivi e lo stesso Trump ha usato per la sua corrispondenza. Trump chiede che si determini se l'uso di questa penna per la firma di ordini esecutivi sia stato legittimo o sia stato un modo con cui gli stretti collaboratori di Biden hanno coperto il fatto che l'ultra ottantenne presidente non era in grado di firmare da solo. Il Washington Post sottolinea però che linee guida pubblicate quest'anno dall'ufficio legale del dipartimento di Giustizia ha determinato che un presidente non ha bisogno di firmare personalmente un documento ufficiale per essere considerato valido. "Negli ultimi mesi è diventato sempre più evidente che gli ex collaboratori del presidente Biden hanno abusato il potere della firma presidenziale attraverso l'uso di una autopen per nascondere il declino cognitivo di Biden – si legge nell'ordine esecutivo -, questo complotto segna uno dei più pericolosi e preoccupanti scandali della storia americana. Al popolo americano è stato volutamente nascosto chi esercitava il potere esecutivo, mentre la firma di Biden veniva apposta su migliaia di documenti per politiche estremiste". L'amministrazione Trump punta anche a mettere in dubbio la legittimità della provvedimento di grazia con cui Biden ha trasformato in ergastolo le condanne a morte di 37 dei 40 detenuti nel braccio della morte federale. Biden, al quale è stato recentemente diagnosticato un cancro alla prostata in stadio avanzato, ha subito diffuso una dichiarazione in cui afferma: "Fatemi essere chiaro, ho preso io le decisioni durante la mia presidenza, sulle grazie, gli ordini esecutivi, le leggi e le proclamazioni, suggerire che io non l'abbia fatto è ridicolo e falso". In effetti, la mossa di Trump capitalizza sul clamore che ha suscitato il libro di due giornalisti, Jake Tapper della Cnn e Alex Thompson di Axios, intitolato "Original Sin", peccato originale, in cui si dettagliano tutti gli sforzi del cerchio magico di Biden per minimizzare l'attenzione sull'età avanzata e le capacità mentali del loro boss. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)