Bianca Balti, la figlia Matilde compie 18 anni: “Sei la forza di cui ho bisogno”

"Sei la forza di cui ho bisogno", così Bianca Balti celebra sui social il compleanno di Matilde, la primogenita che oggi, giovedì 5 giugno, compie 18 anni. Una lunga dedica che la top model ha condiviso su Instagram a corredo di una carrellata di foto che ritraggono mamma e figlia insieme nel corso degli anni. "18 anni di te, Matilde. Sei la cosa più bella che conosco. Tu sei appena tornata da me, dopo anni trascorsi a Parigi e presto devo lasciarti andare di nuovo, per la tua strada, una strada che sarà piena di gloria", ha esordito Bianca Balti nella lettera condivisa su Instagram. "Grazie per ricordarmi, semplicemente esistendo, che qualche volta la vita sa meglio di noi cosa è giusto. Ero così giovane quando ti ho avuta, ma ti ho voluta con tutto il mio cuore", ha continuato. Bianca Balti ha avuto due figlie dai suoi ex mariti, Matilde Lucidi, nata nel 2007, quando lei aveva 21 anni, dalla relazione con Christian Lucidi. E Mia McRae, nata nel 2015 dal matrimonio con Matthew McRae. "Tu sei stata la forza di cui io avevo bisogno per andare avanti e tante altre volte lo sarai ancora. Tu sei un miracolo, di quelli che solo la vita può creare. Ti amo così tanto. Per sempre", ha concluso la super modella italiana.