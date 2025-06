Ucraina, Trump chiama Putin: “Pace non sarà immediata, ha detto che risponderà ai raid di Kiev”

(Adnkronos) – "Il presidente Putin ha detto, in maniera molto forte, che dovrà rispondere ai recenti attacchi contro le basi" russe da parte di Kiev. Lo ha dichiarato Donald Trump in un post su Truth Social, al termine di una conversazione telefonica con l'omologo russo. Una chiacchierata, definita "buona" dallo stesso Trump ma che, precisa,"non porterà a una pace immediata". La telefonata – ha scritto su Truth Social – "è durata all'incirca un'ora e 15 minuti. Abbiamo parlato dell'attacco contro gli aerei russi da parte dell'Ucraina, e di vari altri attacchi da parte di entrambe le parti". Anche l'Iran al centro del colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin. "Abbiamo parlato anche dell'Iran e del fatto che il tempo stringe per la decisione iraniana in merito alle armi nucleari, che deve essere presa rapidamente", si legge nel post su Truth del tycoon che dà notizia del colloquio con il leader russo al quale afferma di aver ribadito che "l'Iran non può avere l'atomica". "E – aggiunge il presidente degli Stati Uniti – su questo credo siamo d'accordo. Il Presidente Putin ha proposto di partecipare ai colloqui con l'Iran e che potrebbe, forse, essere d'aiuto per giungere a una rapida conclusione". "A mio avviso – conclude – l'Iran prende tempo sulla sua decisione su questa questione così importante e avremmo bisogno di una risposta definitiva in tempi strettissimi". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)