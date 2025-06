Sinner-Bublik al Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros. Oggi, mercoledì 4 giugno, l'azzurro affronta Alexander Bublik nei quarti dello Slam francese. In palio c'è la semifinale contro il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Alexander Zverev. Jannik arriva all'incontro dopo aver dominato contro Rublev agli ottavi, mentre il kazako ha eliminato a sorpresa Jack Draper. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. Il match tra Jannik Sinner e Alexander Bublik nei quarti del Roland Garros 2025 è in programma oggi come terza partita sul Philippe Chatrier. Jannik scenderà in campo dopo Keys-Gauff e Andreeva-Boisson, verosimilmente non prima delle 13.30. I precedenti raccontano fin qui un 3-1 Sinner: l'ultimo confronto, nel 2023, è stato però vinto dal kazako per ritiro di Jannik nel torneo di Halle.

Sinner-Bublik, così come tutte le partite del Roland Garros 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.