Premio Strega, svelata cinquina finalista: in gara Bajani, Terranova, Rasy, Nori e Ruol

(Adnkronos) – Andrea Bajani con "L'anniversario" (Feltrinelli), 280 voti, Nadia Terranova con "Quello che so di te" (Guanda), 226 voti, Elisabetta Rasy con "Perduto è questo mare" (Rizzoli), 205 voti, Paolo Nori con "Chiudo la porta e urlo" (Mondadori), 180 voti, Michele Ruol con "Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia" (TerraRossa), 180 voti: è questa la cinquina del Premio Strega 2025, giunto alla 79/a edizione. E' stata Donatella Di Pietrantonio, vincitrice dell'edizione 2024, a proclamare i cinque finalisti che si contenderanno il prestigioso premio. La cinquina è stata svelata questa sera in diretta su RayPlay durante un evento che si è svolto al Teatro Romano di Benevento, con la conduzione di Stefano Coletta, che ha guidato il pubblico attraverso un viaggio tra parole e storie, intervistando autrici e autori candidati mentre si svolgeva lo spoglio dei voti. Hanno espresso le proprie preferenze, tra voti singoli e voti collettivi, 626 votanti su 700 (pari all’89,4% degli aventi diritto): alla giuria dei 400 Amici della domenica si aggiungono come di consueto 245 votanti dall’estero selezionati da 35 Istituti italiani di cultura nel mondo, che esprimono ciascuno 7 giurati tra studiosi, traduttori e appassionati della nostra lingua e letteratura, 25 voti collettivi provenienti da scuole, università̀ e circoli di lettura delle Biblioteche di Roma, 30 voti di lettori forti scelti nel mondo delle professioni e dell’imprenditoria. Questi i voti ottenuti dagli altri libri in gara: Valerio Aiolli, Portofino blues (Voland), 102 voti; Saba Anglana, La signora Meraviglia (Sellerio Editore), 145 voti; Elvio Carrieri, Poveri a noi (Ventanas), 77 voti; Deborah Gambetta, Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel (Ponte alle Grazie), 93 voti; Wanda Marasco, Di spalle a questo mondo (Neri Pozza), 114 voti; Renato Martinoni, Ricordi di suoni e di luci. Storia di un poeta e della sua follia (Manni), 117 voti; Giorgio van Straten, La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri (Laterza), 159 voti. Il Toto Strega di questa edizione ha brillato sotto una nuova luce, quella della luna e delle stelle, e i segni zodiacali, disegnati come il manifesto del Premio da MP5, sono stati i protagonisti del gioco: ogni segno è stato attribuito a uno dei libri della dozzina. Ecco perché l’ospite d'onore della serata è stato Simon & The Stars, che ha sottolineato il legame profondo tra l'astrologia e il racconto definendo lo zodiaco come una perfetta macchina narrativa. I vincitori di questa terza edizione del Toto Strega, che ha fatto registrare circa 1.000 giocate online, saranno annunciati nei prossimi giorni. I finalisti della cinquina porteranno la loro voce in 18 tappe di incontri con il pubblico, inclusa la tappa internazionale del 17 giugno a Varsavia, presso l'Istituto Italiano di Cultura. Una tappa sarà anche Abracabook, il silent book party organizzato dalla Scuola Holden il 2 luglio nel suggestivo giardino del Museo Maxxi a Roma, alla vigilia della serata conclusiva. L'evento di Benevento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Città di Benevento, Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento, con il contributo di Roma Capitale Assessorato alla Cultura e Camera di Commercio di Roma, in partnership con Bper Banca, media partner Rai e sponsor tecnici Librerie Feltrinelli e Sygla. (di Carlo Roma e Paolo Martini) —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)