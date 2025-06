Incendio all’Università della Tuscia, in fiamme il tetto della facoltà di Agraria – Video

(Adnkronos) – Un devastante incendio è divampato oggi all’università della Tuscia di Viterbo: in fiamme il tetto della facoltà di Agraria. A quanto si apprende sono state evacuate la facoltà e tre strutture vicine. Nessuna persona risulta al momento coinvolta. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco impegnati con quattro squadre e sono arrivati rinforzi da Roma e Terni. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Il Comune di Viterbo, in un post su Facebook, invita "la popolazione a non avvicinarsi al luogo delle operazioni". Sul posto la polizia locale per bloccare le strade di accesso. Il Comune fa sapere che "si raccomanda alla popolazione di tenere chiuse tutte le finestre delle abitazioni nel raggio di un chilometro". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)