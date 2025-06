Il countdown è partito: a Perugia arriva la Bizzarri Golf Cup

Oltre 300 partecipanti, ospiti internazionali e una tre giorni tra sport, cultura e spettacolo. Dal 6 all’8 giugno, il Golf Club Perugia ospita la XXII edizione del più prestigioso torneo amatoriale italiano

Il countdown è ufficialmente partito per la 22esima edizione della Bizzarri Golf Cup, tra i tornei amatoriali più attesi d’Italia, che andrà in scena dal 6 all’8 giugno sul green del Golf Club Perugia – Santa Sabina. Un appuntamento d’élite, che unisce agonismo e lifestyle, attirando ogni anno un parterre di protagonisti di livello internazionale. Nata da un’idea di Marco Bizzarri, presidente della Bizzarri Srl e figura di spicco nel panorama industriale umbro, la manifestazione è ormai un riferimento assoluto per il golf amatoriale italiano. Il suo format, che miscela sport, networking, arte e ospitalità, continua a riscuotere un successo crescente, tanto da raggiungere un nuovo record di oltre 300 iscritti e una lista d’attesa già attiva.

Un evento che parla internazionale.

Non solo tee e fairway: la Bizzarri Golf Cup è anche sinonimo di cultura, spettacolo e diplomazia. Negli anni ha ospitato leggende del golf come Costantino Rocca, Juan Quirós Segura, Manuel Piñero, José Maria Cañizares, ma anche volti dello sport italiano come Giuseppe Dossena, imprenditori, stilisti, media di settore e rappresentanze diplomatiche.

L’edizione 2025 vedrà tra gli ospiti l’ambasciatore dell’Oman in Italia, Nazar Al Julanda, e la nuova ambasciatrice della Lettonia, Elita Gavele. Presenze che testimoniano l’appeal internazionale della manifestazione e il suo ruolo di piattaforma per il dialogo tra culture.

Golf e glamour: il valore aggiunto delle serate di gala

Il green lascia spazio al palcoscenico nelle serate di gala, che arricchiscono il torneo con esibizioni musicali e intrattenimento di alto profilo. Tra i protagonisti: Sonia Mosca, voce soul protagonista di ‘All Together Now’ e autrice del tributo ‘Sognando Sanremo’ a Whitney Houston; Luca Di Stefano, talento blues reduce da ‘America’s Got Talent’ e dal lancio del suo album ‘19’; Martina Maggi (Moà), cantautrice e chitarrista raffinata, vincitrice del Premio Bianca d’Aponte e finalista a X Factor.

A firmare l’identità visiva dell’evento 2025 è l’artista Ettore Spatoloni, confermando la sinergia tra golf e arte che da sempre caratterizza la Cup.

Una vetrina per il territorio

Il Golf Club Perugia, a pochi minuti dal centro storico, incarna perfettamente lo spirito dell’evento: eleganza, tradizione e contesto esclusivo. La storica club house, ricavata da una fornace del 1921, e il percorso ispirato ai links britannici fanno da cornice ideale a tre giornate di sport e relazioni ad alto livello.

L’evento, inoltre, rappresenta una leva promozionale per l’Umbria: tra gare, musica, arte e degustazioni, la regione si presenta come un laboratorio di eccellenze, capace di attrarre investitori, turisti e stakeholder istituzionali.

La Bizzarri Golf Cup 2025 si conferma un format vincente, capace di valorizzare il golf come veicolo di connessione tra sport, cultura e business. Con numeri da capogiro, ospiti di prestigio e una cornice paesaggistica tra le più suggestive d’Italia, il torneo si candida ancora una volta a essere l’evento clou della stagione golfistica amatoriale nazionale.