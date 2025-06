Fondazione Cariplo e Intesa Sp rinnovano partnership per l’economia circolare

(Adnkronos) – Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo confermano e rilanciano il proprio impegno congiunto a favore dell’economia circolare, siglando un nuovo accordo strategico che rafforza la collaborazione già consolidata e di successo tra Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center, che nel 2018 hanno dato vita al Circular Economy Lab. L’annuncio è avvenuto oggi a Milano nella sede di Cariplo Factory, nel corso del convegno “Circular Economy: paradigma economico a prova di futuro”. Il rinnovato impegno di Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo è quanto mai strategico in un momento in cui l’Unione Europea ha individuato l’economia circolare come pilastro del Green Deal e della transizione verso un modello economico-produttivo capace di ridurre la dipendenza dalle materie prime, abbattere le emissioni di CO₂ e promuovere innovazione e competitività. Il Clean Industrial Deal, emanato a febbraio 2025, ha ulteriormente rafforzato questo posizionamento, collocando la circular economy al centro della strategia per la decarbonizzazione e la resilienza competitiva dell’economia europea. Un impegno concreto, quello a supporto della transizione verso un modello di economia circolare, che il Gruppo Intesa Sanpaolo persegue sin dal 2015, anno in cui è diventato strategic partner, prima banca al mondo, della Fondazione Ellen MacArthur. Rilevante la dotazione finanziaria a disposizione delle aziende che scelgono di investire in modelli di Economia Circolare: dal 2018 sono stati erogati oltre 20 miliardi di euro attraverso linee di credito dedicate. In 7 anni il Circular Economy Lab, iniziativa di Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center, è divenuto punto di riferimento nell’ecosistema nazionale della circular economy, supportando le imprese nella transizione verso modelli circolari, grazie a un approccio integrato che combina advisory alle aziende, education e networking. Dal 2018 a oggi, il Circular Economy Lab ha sviluppato 20 programmi di Open Innovation, mappato e valutato più di 5.000 realtà innovative tra startup e PMI all’interno dei programmi di innovazione, collaborato con oltre 60 università e business school italiane e straniere, coinvolgendo più di 2300 studenti in decine di seminari, workshop e attività didattiche. Sono state inoltre sviluppate azioni a sostegno delle iniziative sistemiche, come il progetto di Environment Mapping all’interno dell’accordo strategico tra il Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti, Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center. Il convegno è stata un’occasione di dialogo tra imprese, istituzioni e mondo accademico con l’obiettivo di favorire la diffusione di soluzioni innovative e sostenibili e stimolare l'adozione di modelli circolari. Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali Paola Angeletti, Chief Sustainability Officer di Intesa Sanpaolo e Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center, e Claudia Sorlini, Vicepresidente di Fondazione Cariplo, che hanno sottolineato l’importanza strategica dell’economia circolare come motore per la transizione verso un modello economico sostenibile, riaffermando l’impegno di entrambe le istituzioni a supportare iniziative volte a stimolare l'innovazione e a promuovere la sostenibilità industriale. A seguire Massimiano Tellini, Head of Circular Economy di Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha analizzato gli scenari normativi ed economici a livello europeo e globale, confrontandosi con esperti di settore: Jocelyn Blériot, Executive Lead for Policy and Institutions della Ellen MacArthur Foundation, Marco Boscolo, Responsabile European Regulatory & Growth Policies di Intesa Sanpaolo, Piergiorgio Carapella, Senior Economist del Centro Studi Confindustria e Claudio Zara, Professore & Ricercatore, Dipartimento di Finanza e Centro di Ricerca GREEN, Università Bocconi. Durante il confronto è stato evidenziato il percorso evolutivo che la Circular Economy ha fatto sia a livello di megatrend come nuova priorità strategica sia a livello di policy per le istituzioni europee, con implicazioni rilevanti per il mondo delle imprese e delle filiere del made in Italy. È inoltre emerso come la finanza d’impresa risulti un fattore abilitante determinante nel sostenere il percorso di transizione da un’economia lineare ad un’economia circolare consentendo al sistema finanziario di cogliere importanti opportunità di generazione di valore e di riduzione del rischio sistematico. Un momento centrale dell'evento è stato dedicato al Circular Economy Lab, con Enrico Noseda, Chief Innovation Advisor di Cariplo Factory, che ha illustrato le potenzialità dell’open innovation nell’ambito di progetti legati all’economia circolare. Daniele Accardi, Head of Circular Economy Lab di Intesa Sanpaolo Innovation Center e Giovanni Bugnotto, Director, Innovation di Cariplo Factory, hanno condiviso i risultati raggiunti in questi anni dal Circular Economy Lab con uno sguardo alle prossime sfide e alle prospettive future, al fine di essere sempre di più il partner ideale per la transizione delle imprese verso modelli di business circolari e sostenibili. È stato inoltre presentato il Rapporto sull’Innovazione Circolare nelle Startup Italiane, focalizzato sulle startup ad alto potenziale di impatto nei progetti di trasformazione circolare. L’ultimo panel ha coinvolto rappresentanti di Intesa Sanpaolo con aziende Clienti. Silvia Botto, Executive Director IMI CIB Strategies & Marketing, Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo e Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo hanno sottolineato l’importanza per le aziende di investire in percorsi di trasformazione in logica circolare, i benefici che ne derivano e il supporto finanziario e consulenziale che la Banca può fornire alla trasformazione dell’economia reale verso il paradigma della circular economy. Marco Franza, Head of BUS Platforms di IVECO, Enrico Pochettino, Direttore Innovazione del Gruppo Iren, Vincenzo Cimini, Direttore Generale di Greenthesis, Marta Fiori, Chief Marketing Officer di Aquila Energie, hanno raccontato come l’Economia Circolare si applica ai loro settori e fornito testimonianze sui percorsi trasformativi ed innovativi in chiave circolare realizzate anche grazie al supporto del CE Lab. L’evento si è concluso con gli interventi di Viviana Bacigalupo, Direttrice Generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, e Riccardo Porro, Chief Operating Officer di Cariplo Factory, che hanno ribadito la volontà delle due realtà di rafforzare ulteriormente l’impegno comune sull’economia circolare, riconoscendola come driver di competitività, resilienza e innovazione sostenibile per il Paese. “Per l’Italia l’economia circolare rappresenta una priorità strategica per rafforzare la competitività del sistema produttivo e aumentare la resilienza del tessuto economico. In Intesa Sanpaolo ci impegniamo a promuovere soluzioni sostenibili, concrete e scalabili, capaci di accompagnare le imprese in un percorso di innovazione rigenerativa, orientato al futuro e in grado di generare nuovo valore economico, sociale e ambientale” – ha dichiarato Paola Angeletti, Chief Sustainability Officer di Intesa Sanpaolo e Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center. Claudia Sorlini, Vicepresidente di Fondazione Cariplo ha ricordato che “Fondazione Cariplo è impegnata da molti anni e in più ambiti che hanno l’obiettivo di dare un contributo allo sviluppo di azioni concrete di economia circolare; esempi sono il riutilizzo della plastica, la transizione ecologica nei comuni, l’attivazione di processi virtuosi di riuso o riciclo degli scarti nelle produzioni industriali. Non solo: sosteniamo progetti di ricerca scientifica, ad esempio, per le lavorazioni dell’olio, o il trattamento delle acque reflue. Su tutti questi fronti abbiamo sostenuto circa 100 progetti con oltre 18milioni di euro. E siamo contenti dei risultati. Ma sappiamo quanto ci sia da fare, a fronte di comportamenti che spesso portano invece nella direzione opposta incuranti delle conseguenze. Non possiamo permetterci un atteggiamento irresponsabile, per il futuro delle nuove generazioni e per il futuro del mondo. Per questo è importante l’accordo con Intesa Sanpaolo questa sensibilità e queste pratiche hanno bisogno di una larga diffusione”. Per Viviana Bacigalupo, Direttrice Generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center “L’economia circolare propone un nuovo paradigma di sviluppo in grado di slegare la crescita economica e sociale delle imprese e dei territori dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili e richiede una trasformazione sistemica delle catene del valore. Intesa Sanpaolo Innovation Center promuove la connessione tra startup, imprese e istituzioni affinché, grazie all’innovazione, l’economia circolare sia leva strategica per promuovere programmi di investimento a lungo termine, sostenendo lo sviluppo economico e sociale di interi territori”. “Accelerare la transizione verso l’economia circolare richiede un approccio sistemico e competenze trasversali: è il momento di lavorare insieme, aggregando il know-how e le esperienze di startup, grandi imprese, enti territoriali e centri di competenza, attorno a una roadmap condivisa.” – ha dichiarato Riccardo Porro, Chief Operating Officer di Cariplo Factory – “Crediamo nell’importanza di investire in progetti ad alto impatto e in grado di generare un volano per tutta la filiera produttiva. Per affrontare questa ambiziosa sfida abbiamo a disposizione uno strumento potente: l’open innovation. E, in particolare, il Venture Building che ribalta la prospettiva tradizionale, focalizzando la creazione e lo sviluppo di nuove imprese sui reali bisogni delle aziende e del mercato. In questo senso, l’economia circolare è oggi una leva decisiva per rafforzare la competitività e il posizionamento futuro del sistema produttivo italiano. L’impegno concreto di Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo attraverso il CE Lab va proprio in questa direzione: lo dimostrano i risultati che insieme abbiamo raggiunto in questi anni''. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)