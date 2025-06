Dl sicurezza, Meloni: “Passo decisivo per tutela cittadini e divise”

(Adnkronos) – Con l'approvazione definitiva del decreto Sicurezza al Senato, "il governo compie un passo decisivo per rafforzare la tutela dei cittadini, delle fasce più vulnerabili e dei nostri uomini e donne in divisa", commenta sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Che aggiunge: "Legalità e sicurezza sono pilastri della libertà. E noi continueremo a difenderli con determinazione". Con il provvedimento approvato da Palazzo Madama, sottolinea la premier nel post, "interveniamo con determinazione contro le occupazioni abusive, accelerando gli sgomberi e proteggendo famiglie, anziani e proprietari onesti, troppo spesso lasciati soli di fronte a ingiustizie intollerabili. Combattiamo le truffe agli anziani, un fenomeno vile che colpisce chi più merita rispetto e protezione. Rafforziamo infine gli strumenti a disposizione delle Forze dell'Ordine, per difendere chi ogni giorno difende i cittadini". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)