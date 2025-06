Corciano celebra il talento di Nicolo’ Filippucci: omaggio in Comune al giovane cantautore reduce da “Amici”

Il Palazzo Comunale di Corciano ha aperto le sue porte a una delle giovani promesse del panorama musicale umbro: Nicolò Filippucci, cantautore classe 2006, reduce dall’esperienza nella ventiquattresima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Ad accoglierlo, con orgoglio e affetto, il sindaco Lorenzo Pierotti insieme alla Giunta comunale, in un incontro che ha voluto celebrare non solo il talento ma anche l’impegno e la maturità artistica del giovane artista. Un momento ufficiale ma fortemente sentito, in cui l’Amministrazione ha voluto rendere omaggio a un ragazzo che, partendo da Corciano, è riuscito a conquistare il pubblico nazionale rimanendo fedele a se stesso.

Durante la cerimonia, Nicolò ha ricevuto dalle mani del sindaco un riconoscimento simbolico, emblema dell’affetto e della stima della cittadinanza nei suoi confronti. Il giovane artista, visibilmente emozionato, ha ringraziato per l’accoglienza e il calore ricevuti, ribadendo il forte legame con il suo territorio e l’importanza delle radici nel suo percorso di crescita.

Siamo orgogliosi di Nicolò, che con il suo straordinario talento e la sua determinazione ha portato in alto il nome di Corciano e dell’intera Umbria, facendosi apprezzare in tutta Italia. Vederlo calcare il palco di un programma così prestigioso come quello di “Amici” è stata un’emozione per tutti noi. Nicolò ha saputo distinguersi non solo per la sua voce autentica e potente, ma anche per la sua sensibilità artistica, la capacità di emozionare e per l’eleganza con cui ha affrontato ogni performance, senza mai snaturare la sua identità. È raro trovare in un giovane artista una maturità espressiva così marcata, e questo è segno di un percorso costruito con passione, studio e sacrificio. A nome mio e dell’amministrazione, i complimenti più sinceri e l’augurio di continuare su questa strada, certo che il suo futuro sarà pieno di soddisfazioni. Corciano sarà sempre la sua casa, pronta a sostenerlo e a festeggiare i suoi successi

Originario di Corciano e con una formazione musicale avviata fin dalla prima infanzia – tra studio della chitarra e partecipazione al coro di voci bianche del Conservatorio “Morlacchi” di Perugia – Nicolò si è fatto notare per una vocalità intensa e una presenza scenica di rara naturalezza. Nel suo percorso non mancano premi significativi, tra cui la vittoria del contest “Guerriero” dedicato a Marco Mengoni e il riconoscimento “The Artist of The Year” al Tour Music Fest 2023.

Nel contesto televisivo di Amici, ha ricevuto lodi dalla critica e da artisti come Noemi, che ha definito la sua interpretazione di “Sono solo parole” «toccante e autentica». La sua scelta di esibirsi senza ricorrere all’autotune ha sottolineato ancora di più la solidità tecnica e l’onestà artistica che lo contraddistinguono.

L’incontro in Comune è stato non solo un tributo al percorso già compiuto da Nicolò, ma anche un incoraggiamento a proseguire con determinazione sulla strada della musica. Un messaggio forte, rivolto anche ai tanti giovani del territorio.