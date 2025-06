Bimbi intossicati in piscina, indagato il titolare del centro sportivo alla Borghesiana

(Adnkronos) – Migliorano le condizioni dei bambini arrivati al Pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma il 2 giugno, per un'intossicazione da cloro mentre facevano il bagno in una piscina della Borghesiana, come riferisce il bollettino dell'ospedale romano. Una bambina sarà dimessa oggi e un'altra domani, mentre resta in Terapia intensiva e in prognosi riservata il piccolo paziente di 9 anni che comunque migliora rispetto alle condizioni iniziali. bambini intossicati dopo bagno, indagato titolare piscina** È stato intanto iscritto nel registro degli indagati il titolare del centro sportivo in via della Capanna Murata. Sul caso la procura capitolina ha aperto un fascicolo di indagine, coordinato dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, per l’ipotesi di lesioni gravi. Ieri la struttura è stata posta sotto sequestro e gli ispettori della Asl hanno effettuato un sopralluogo e sono stati disposti esami su un campione d’acqua.

Dei 5 piccoli arrivati all'ospedale "2 bambini sono stati mandati a casa dopo poche ore di osservazione in pronto soccorso. Tre sono stati ricoverati in terapia intensiva pediatrica per insufficienza respiratoria e stato soporoso". Due dei bambini ricoverati in intensiva, "AA di anni 7 e FE di anni 5 e 8 mesi, dopo poche ore sono stati trasferiti presso il reparto di Pediatria di urgenza dove hanno continuato per 24 ore l'ossigenoterapia. Le condizioni dei bambini sono rapidamente migliorate e FE verrà dimessa oggi con follow-up presso il Servizio di Pneumologia. AA invece verrà dimessa domani perché fino a ieri aveva ancora bisogno di 1 litro di ossigeno". Mentre MF, di 9 anni, "è ancora ricoverato in Terapia intensiva pediatrica, ma le condizioni generali stanno migliorando (non più intubato) con riduzione del fabbisogno di ossigeno. Continua però ad avere disturbi neurologici. La prognosi rimane riservata", scrivono sul bollettino Paola Papoff, direttore Terapia intensiva, e pediatrica e Fabio Midulla, direttore Scuola di specializzazione in Pediatria, responsabile Pediatria d'urgenza.