Alexander Bublik, un tennista… fuori dagli schemi: chi è l’avversario di Sinner

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros e oggi, mercoledì 4 giugno, affronta Alexander Bublik nei quarti del torneo. Il tennista kazako, numero 62 del ranking, arriva al match dopo l'impresa degli ottavi contro Jack Draper, commentata così: "Alle volte la vita ti offre una chance, ed era questa. Non potevo lasciarmela scappare. È il miglior momento della mia vita". Ecco chi è il prossimo avversario del numero uno al mondo. Nato in Russia il 17 giugno 1997, Bublik è stato naturalizzato kazako nel 2016 e si è fatto conoscere nel circuito per un tennis spesso spettacolare e fuori dagli schemi, a cominciare dai servizi da sotto, a volte usati per togliere certezze agli avversari. In carriera ha vinto 4 titoli Atp e ha raggiunto una finale Slam in doppio (al Roland Garros 2021, in coppia con il connazionale Golubev).

Il suo best ranking è la posizione numero 17, conquistata nel maggio dello scorso anno. Da lì ha vissuto però un momento no, riuscendo a vincere solo 4 partite su 19 fino a marzo di quest'anno. La curiosità è che la svolta è arrivata con un viaggio a Las Vegas, in cui il kazako ha fatto "reset", azzerando tutto per ripartire. Non a caso, è poi tornato in campo al Challenger di Phoenix, raggiungendo la finale persa contro Joao Fonseca. Il successo contro Draper è il punto più alto della sua carriera, ma Bublik ha subito frenato gli entusiasmi: "Ora ho un'altra partita da fare, sono un tennista professionista e devo essere pronto". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)