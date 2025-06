Ucraina, il “successo straordinario” dell’attacco con droni in Russia: l’analisi

(Adnkronos) – L'attacco ucraino con i droni contro gli aeroporti russi è stato audace e ardito. Ma soprattutto, è stato pianificato meticolosamente e eseguito in modo impeccabile. Lo scrive la Cnn, sottolineando che domenica Kiev ha colpito dove poteva fare la differenza, danneggiando o distruggendo gli aerei militari che Mosca ha utilizzato per terrorizzare i civili ucraini con attacchi aerei quasi quotidiani. Il servizio di sicurezza ucraino ha dichiarato che sono stati colpiti 41 aerei russi, tra cui bombardieri strategici e aerei di sorveglianza, anche se non è chiaro quanti siano stati completamente messi fuori combattimento. Justin Bronk, ricercatore senior presso il Royal United Services Institute di Londra, ha affermato che l'attacco è stato "un successo straordinario per i servizi speciali ucraini. Se anche solo la metà delle affermazioni relative ai 41 aerei danneggiati/distrutti venisse confermata, questo avrebbe un impatto significativo sulla capacità della forza aerea russa a lungo raggio di mantenere le sue regolari salve di missili da crociera su larga scala contro le città e le infrastrutture ucraine, mantenendo al contempo la deterrenza nucleare e le pattuglie di segnalazione contro la Nato e il Giappone". Gli attacchi hanno colpito quattro aeroporti nel cuore della Russia – ricorda l'emittente americana – il più lontano dei quali, la base di Belaya nella regione di Irkutsk, a circa 4.500 chilometri dal confine con l'Ucraina. Tra gli altri obiettivi c'erano la base di Olenya, nei pressi di Murmansk, nel Circolo Polare Artico, a più di 2.000 chilometri dall'Ucraina; la base aerea di Diaghilev nell'Oblast' di Ryazan, a circa 520 chilometri; e la base aerea di Ivanovo per aerei da trasporto militare russi, a circa 800 chilometri dal confine. Un'immagine condivisa dalla Sbu, l'agenzia di sicurezza ucraina, mostrava anche un'altra base nella regione orientale dell'Amur come obiettivo. Non è chiaro se l'attacco a questa base sia fallito o sia stato interrotto. L'Ucraina ha effettuato domenica attacchi con droni contro diverse basi aeree in tutta la Russia: tutti gli obiettivi, tranne uno a Ukrainka, sono stati confermati colpiti, secondo il Servizio di Sicurezza Ucraino. "Alcune delle basi si trovano a migliaia di chilometri dal confine tra Russia e Ucraina – prosegue la Cnn – E sono proprio le enormi distanze dal confine con l'Ucraina che probabilmente hanno spinto la Russia a non proteggere questi siti". "I suoi velivoli più importanti presso la base di Belaya erano regolarmente parcheggiati in bella vista nell'aeroporto, chiaramente visibili nelle immagini satellitari disponibili al pubblico, comprese quelle su Google Maps. Probabilmente Mosca riteneva che la distanza fosse sufficiente a proteggere gli aerei dagli attacchi ucraini. La Russia mantiene la superiorità aerea sull'Ucraina e, sebbene gli alleati di Kiev abbiano fornito all'Ucraina alcuni sistemi missilistici a lungo raggio, tra cui l'Atacms di fabbricazione statunitense e gli Storm Shadows anglo-francesi, nessuno dei due ha la gittata necessaria per colpire in profondità nel territorio russo. L'Ucraina ha utilizzato i droni contro obiettivi all'interno della Russia, tra cui Mosca, ma la bassa velocità a cui viaggiano li rende relativamente facili da colpire per le difese aeree russe". "Ed è qui che si è manifestata l'audacia dell'attacco – sottolinea l'emittente -. Anziché provare a far volare i droni fin dal confine, l'Ucraina è riuscita a farli arrivare di nascosto proprio accanto ai siti che voleva colpire e da lì li ha lanciati. I radar e le difese aeree russe presenti in queste basi non erano preparati ad affrontare un attacco così improvviso e a bassa quota. L'unico modo efficace per fermare un attacco come questo è usare mitragliatrici pesanti. La Russia le ha usate contro i droni marittimi ucraini nel Mar Nero. Ma queste non erano disponibili o non sono stati schierati abbastanza rapidamente nelle basi aeree prese di mira dall'Ucraina domenica, molto probabilmente perché la Russia semplicemente non aveva previsto questo tipo di attacco". Il ministero della Difesa russo ha confermato in una nota che gli attacchi, definiti "terroristici", sono stati lanciati nelle vicinanze degli aeroporti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che nell'operazione sono stati utilizzati 117 droni. Secondo la Sbu, i droni sono stati introdotti clandestinamente in Russia dai suoi agenti. A un certo punto, probabilmente già in Russia, i droni sono stati nascosti all'interno di capannoni mobili in legno. Le foto ottenute dalla Cnn mostrano i droni nascosti sotto i tetti metallici dei capannoni, inseriti in cavità isolanti. Queste cabine di legno venivano poi caricate su camion e trasportate in località vicine alle basi. L'Ucraina non ha rivelato come esattamente sia riuscita a far arrivare i veicoli nelle vicinanze di obiettivi militari di alto profilo senza essere individuata, ma alcuni resoconti apparsi sui media russi lasciano intendere che il tutto sia stato relativamente semplice. Baza e Astra, due canali Telegram russi, hanno riferito che i camion sono stati acquistati da un uomo ucraino residente in Russia, il quale ha poi semplicemente pagato quattro autisti per portarli a destinazione. Né le autorità russe né quelle ucraine hanno commentato queste notizie, ma l'agenzia di stampa statale russa Ria ha riferito che le autorità della regione di Irkutsk stavano cercando un uomo sospettato di essere coinvolto nell'attacco. Il suo nome corrispondeva a quello riportato dai canali Telegram. I servizi segreti ucraini hanno dichiarato che gli agenti coinvolti nell'operazione erano rientrati sani e salvi in ​​Ucraina al momento dell'inizio degli attacchi. Zelensky ha affermato che operavano in diverse regioni russe, coprendo tre fusi orari. Una fonte autorevole del programma di sviluppo dei droni dell'Ucraina ha dichiarato alla Cnn che i piloti che hanno guidato i droni probabilmente non si trovavano nelle vicinanze dei luoghi da cui erano stati lanciati. "Probabilmente hanno allestito un hub Internet che ha consentito ai piloti di controllarli da remoto, ognuno dei quali avrebbe schierato rapidamente un Fpv (drone con visuale in prima persona) e colpito un bersaglio alla volta". La fonte ha affermato che i piloti ucraini si sono serviti di "un semplice telefono cellulare russo", più difficile da tracciare rispetto ad altri sistemi, come Starlink, ampiamente utilizzato in Ucraina. Una fonte informata sulla questione ha confermato che l'attacco è stato effettuato tramite le reti di telecomunicazioni russe. Una volta che i camion sono stati posizionati e i droni era pronti a partire, i tetti delle cabine si sono aperti e i velivoli hanno preso il volo verso i loro obiettivi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)