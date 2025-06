Trump, messaggio all’Iran e post su esercito: “Usa ha tante armi, speriamo di non doverle usare”

(Adnkronos) – "Ho appena avuto un bel colloquio con i nostri vertici militari. E' l'Esercito più forte che abbiamo mai avuto, anche perché stiamo accumulando armi a un ritmo mai visto prima nel nostro Paese. Speriamo, tuttavia, di non doverle mai usare". Così nella notte su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post pubblicato dopo quello dedicato all'Iran e alle ultime notizie nel mezzo del difficile negoziato sul controverso programma nucleare della Repubblica islamica. Nel post su Teheran, Trump ha affermato che gli Stati Uniti, nell'ambito di un possibile accordo, non consentiranno all'Iran di proseguire con l'arricchimento dell'uranio. "In base al nostro potenziale accordo – si legge infatti- non consentiremo alcun arricchimento dell'uranio". Le affermazioni sono in contrasto con quanto rivelato ieri da Axios secondo cui la proposta presentata sabato alla Repubblica islamica consentirebbe l'arricchimento dell'uranio a bassi livelli in terra iraniana per un periodo di tempo da definire. Teheran rivendica il suo diritto di arricchire l'uranio e insiste sulla natura pacifica del suo programma nucleare. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)