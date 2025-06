Roland Garros, Aryna Sabalenka prima semifinalista

(Adnkronos) – Aryna Sabalenka è la prima semifinalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois del Boulogne di Parigi. La bielorussa, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera la cinese Qinwen Zheng, numero 7 del ranking Wta e 8 del seeding, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-3 in poco meno di due ore. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)