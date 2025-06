Olanda, Wilders si ritira dal governo: si va verso elezioni anticipate

(Adnkronos) – Geert Wilders, leader dell’estrema destra olandese, ha annunciato il ritiro del suo partito, il Pvv (Partito per la Libertà), dalla coalizione di governo, provocando una crisi politica che potrebbe portare a elezioni anticipate nei Paesi Bassi. Alla base della rottura, un profondo dissenso con gli alleati sulla politica migratoria, uno dei temi centrali del programma di Wilders. "Non c’è stata alcuna firma sul nostro piano per l’asilo… Il Pvv lascia la coalizione", ha scritto il leader su X, lamentando i ritardi nell’attuazione della "politica sull’immigrazione più severa mai vista nei Paesi Bassi", promessa dalla coalizione dopo la vittoria a sorpresa del Pvv nelle elezioni del novembre 2023. Il ritiro del partito apre ora una fase di incertezza politica nella quinta economia dell’Unione Europea. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)