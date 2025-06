Napoli, in tre sullo scooter si scontrano con due auto: gravi

(Adnkronos) – Grave incidente stradale questa notte a Mugnano di Napoli. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Bravo con a bordo un 52enne e uno scooter Beverly sul quale c'erano un 18enne, una 15enne e un 16enne si sono scontrati. Lo scooter ha impattato violentemente contro un altro veicolo lì parcheggiato. A intervenire, i carabinieri di Marano e Napoli. I ragazzi sono stati trasferiti dal personale del 118 presso gli ospedali di Giugliano in Campania e Pozzuoli in codice rosso. Operati d’urgenza per fratture multiple, la prognosi è riservata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)