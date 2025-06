Juventus, ufficiale risoluzione consensuale con ds Giuntoli

(Adnkronos) – Ufficiale la separazione tra la Juventus e il ds Cristiano Giuntoli. "La società – si legge nel comunicato ufficiale del club – rende noto di aver raggiunto un accordo con Cristiano Giuntoli per la risoluzione consensuale dalla data odierna del contratto di direttore sportivo. La decisione è stata maturata dalle parti a seguito di una valutazione congiunta in merito alle prospettive future e reciproche esigenze". "Si conferma, inoltre, che Francesco Calvo ha rassegnato le dimissioni, con decorrenza dal 16 giugno 2025, da Managing Director Revenue & Institutional Relations per intraprendere un nuovo progetto professionale. Alla data odierna, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, Cristiano Giuntoli e Francesco Calvo non risultano titolari di azioni Juventus", la conclusione della nota del club bianconero. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)