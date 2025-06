Inter, Inzaghi lascia la panchina: va all’Al-Hilal

(Adnkronos) – E' ufficiale: dopo 4 anni e sei trofei conquistati Simone Inzaghi lascia la panchina dell'Inter. Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti calcistiche, il 49enne tecnico piacentino ha deciso di accettare la proposta della squadra araba dell'Al-Hilal che gli ha offerto un ricco contratto. "Le strade del Club e di Simone Inzaghi si separano. È questa la decisione presa di comune accordo dopo l'incontro avvenuto pochi minuti fa", l'annuncio ufficiale dell'Inter. "La gestione di Inzaghi all'Inter sarà ricordata da tifosi, calciatori, dirigenti e dipendenti come caratterizzata da grande passione, accompagnata da professionalità e dedizione. Sei trofei, uno scudetto, due coppa Italia e tre Supercoppa di serie A, sono il palmares maturato in quattro stagioni, che hanno riportato il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Inzaghi è uno degli allenatori con il maggior numero di partite nella storia del club nerazzurro, dopo Herrera, Mancini, Trapattoni e Mourinho. Esattamente come gli altri membri esclusivi di questo novero, Inzaghi ha contribuito significativamente alla crescita del palmares interista e passerà per sempre alla storia come il coach che ci ha portato alla conquista della Seconda Stella", aggiunge il club nerazzurro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)