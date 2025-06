Inps, Fava: “Cambio di rotta, giovani fondamentali per sistema sostenibile”

(Adnkronos) – "Oggi vi presento non solo un'app ma un cambio di rotta, una nuova visione dell'Inps, che non è più solo pensioni, ma che diventa un punto di riferimento per i giovani. I nostri giovani sono fondamentali se vogliamo arrivare ad un sistema sostenibile. Non abbiamo altra strada da percorrere che quella dell'aumento della base occupazionale e l'unico modo per farlo è orientare e accompagnare i nostri ragazzi nel mondo del lavoro, ma con strumenti concreti, fornendogli degli indirizzi sicuri. per questo oggi per la prima volta nasce un unico unico spazio digitale dedicato esclusivamente a loro. Si tratta di un nuovo patto generazionale che vogliamo fare proprio con loro basato su tre pilastri: ascolto, fiducia e corresponsabilità". Lo sottolinea il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, in occasione della presentazione di un’iniziativa per i giovani. "Li vogliamo protagonisti del loro futuro e del nostro -prosegue Fava-. Questo è il vero welfare che non si limita a proteggere, ma genera fiducia, genera benessere, inclusione, opportunità e quindi genera crescita. Il nuovo modello che accompagna e non soltanto protegge, ma ascolta e non solo non solo risponde ma costruisce e non solo ripara. Vedete una nazione che investe sui suoi giovani è una nazione che non invecchia mai e un'istituzione come la nostra che sa parlare alle nuove generazioni è un'istituzione che ha un futuro e lo costruisce", conclude Fava. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)