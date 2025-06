Tennis: il Trophy Tour fa tappa al circolo di Chiugiana

Sarà il Tennis Chiugiana ad ospitare, nella provincia di Perugia, i trofei di Davis Cup e Billie Jean King Cup, conquistati nel 2024 dalle nazionali italiane, maschile e femminile, di tennis. Il Trophy Tour, infatti, farà tappa, da martedì 3 a giovedì 5, al circolo di vocabolo Perella, nel comune di Corciano.

Per celebrare questo momento particolarmente significativo per il circolo, il presidente Roberto Tenerini ha dato appuntamento ad autorità e soci del club per mercoledì 4 giugno alle 19.

“Per noi sarà un’occasione davvero unica a coronamento sia della crescita del nostro circolo, e dei risultati ottenuti in campo, sia di tutto il movimento tennistico che, spinto dai campioni che questi trofei hanno conquistato sul campo, sta vivendo un momento davvero magico”. Così il presidente Roberto Tenerini.