Roland Garros, Musetti è da record. Il primato speciale dell’azzurro

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti sempre più al centro del tennis azzurro. Anche grazie alla 'sua' terra rossa. La spettacolare vittoria arrivata agli ottavi del Roland Garros contro Holger Rune ha regalato al numero 7 del ranking Atp un record tutto suo. A Parigi, Lorenzo è diventato il primo italiano riuscito a raggiungere i quarti in tutti i grandi tornei su terra in una singola stagione. Un risultato non banale, che impreziosisce ancor di più un momento super per il toscano. Sulla terra rossa, Musetti è a casa sua. Dopo l'eccezionale bronzo vinto alle Olimpiadi di Parigi (podio con Alcaraz e Djokovic), in questa stagione Lorenzo ha centrato su questa superficie la bellissima finale di Montecarlo, persa contro Alcaraz. E poi le semifinali perse a Madrid (contro Draper) e Roma (ancora contro Alcaraz). Nei tre Masters 1000 e al Roland Garros il percorso è stato sempre di altissimo livello. L'ostacolo verso una semifinale sotto la Tour Eiffel è ora l'americano Tiafoe. In un match che potrebbe regalare all'azzurro un'altra soddisfazione, ma anche punti pesanti in ottica Atp Finals. Un bersaglio, quello di Torino, che Musetti non sottovaluta, come spiegato all'Adnkronos dal suo coach Simone Tartarini: "Ci pensiamo, Lorenzo lo faceva già l'anno scorso quando era quindicesimo nel ranking e sarebbe sbagliato non farlo ora, è un obiettivo importante. Ora è sesto nella race, è giusto farci un pensiero". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)