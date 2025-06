Milano, accoltellato dall’ex e dal figlio della compagna: 35enne in pericolo di vita

(Adnkronos) – Un 35enne di origine ecuadoriana lotta tra la vita e la morte all’ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano. Ieri, domenica 1 giugno, l’uomo è stato accoltellato dopo una lite dall’ex e dal figlio della sua attuale compagna, una donna peruviana di 43 anni. È successo in via Curiel, a Corsico, poco prima delle 22. L’uomo è stato colpito da due fendenti al torace e si è subito accasciato a terra, mentre gli aggressori – un peruviano di 39 anni e il figlio 19enne della donna – hanno cercato di scappare. Poco dopo, a fermarli sono stati i carabinieri della compagnia di Corsico, che hanno allertato i soccorsi. I due sono stati portati al carcere di San Vittore. L’uomo aggredito è stato portato in ospedale in codice rosso ed è stato subito ricoverato. Al momento è in pericolo di vita. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)