Roma, 19enne accoltellato davanti metro a Tuscolana: è grave

(Adnkronos) – Un ragazzo romano di 19 anni è stato accoltellato al petto ed è grave, seppur non in pericolo di vita, in ospedale. E' successo intorno a mezzanotte, davanti alla fermata della metropolitana Lucio Sestio, nel quartiere don Bosco, al Tuscolano a Roma. Sentita dagli agenti della Squadra Mobile impegnati nelle indagini, la fidanzata della vittima che era con lui al momento dell'aggressione, ha riferito di un gruppo di ragazzi peruviani conosciuti da lei solo di vista, che si sarebbero avvicinati al 19enne senza un apparente motivo, accoltellandolo. Le telecamere sul posto non hanno ripreso quanto accaduto e sono in corso accertamenti da parte dei poliziotti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)