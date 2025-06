Incidente a Colle della Trinita’: strada bloccata per oltre un’ora

Un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada principale di Colle della Trinità ha provocato notevoli disagi ai residenti e ai frequentatori della zona. Due automobili si sono scontrate nei pressi dell’incrocio con via Costa d’Argento. Uno dei due veicoli ha riportato danni ingenti, rendendo necessario oltre un’ora di interventi per la rimozione e la riapertura al traffico.

Durante le operazioni, l’unica via accessibile per raggiungere o lasciare il colle è stata la via Panoramica in direzione Corciano. Sul luogo del sinistro sono intervenute prima l’ambulanza e poi le forze dell’ordine per effettuare i rilievi.

L’incidente potrebbe essere stato causato dall’eccessiva velocità. Su quel tratto di strada vige infatti un limite di 30 km/h, ma non sono rari i casi in cui, anche tra i residenti, si registrano violazioni significative. A peggiorare la situazione, contribuisce anche il fatto che molti conducenti non rispettano l’obbligo di mantenere la destra, invadendo la corsia opposta in una carreggiata che, per sua natura, non è particolarmente larga.

Una combinazione di comportamenti pericolosi che può facilmente trasformarsi in un serio rischio per la sicurezza stradale come purtroppo già capitato in passato.