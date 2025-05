X Factor, svelati i nomi dei giudici: Francesco Gabbani è la new entry

(Adnkronos) – 'X Factor 2025' ha la sua giuria ufficiale e vede la riconferma di Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi e della new entry Francesco Gabbani, che prende il posto lasciato da Manuel Agnelli. Confermata per l’edizione del talent, attesa per settembre su Sky e in streaming su Now, la conduzione di Giorgia. L’annuncio ufficiale della giuria è arrivato in un video diffuso oggi sui social di X Factor. Si completa così, quando manca sempre meno all’inizio delle registrazioni delle audizioni, il cast di questa stagione dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Esce dal quartetto Manuel Agnelli, uno dei giudici col più alto numero di edizioni all’attivo, che l’anno scorso ha portato alla vittoria uno dei suoi artisti, la giovanissima Mimì. Per Francesco Gabbani è un esordio assoluto in un talent show: cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, in carriera ha pubblicato sei album in studio collezionando 13 dischi di platino e 4 dischi d’oro. Al Festival di Sanremo ha vinto in due occasioni: nel 2016 nella categoria Nuove Proposte con 'Amen' (con cui si è aggiudicato anche il Premio della Critica Mia Martini nella sua sezione e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, oltre al disco di platino) e l’anno successivo tra i Big con 'Occidentali’s Karma' (sei dischi di platino, un singolo con cui ha battuto ogni tipo di record di visualizzazioni e streaming e che per settimane è rimasto in vetta alla classifica di airplay radiofonico), ed è stato il primo artista nella storia del Festival a vincere per due anni consecutivi prima tra le Nuove Proposte e poi tra i Big; nel 2020, poi, è arrivato secondo con 'Viceversa' (3 dischi di platino). Con i suoi brani supera le 700 milioni di visualizzazioni su YouTube, ha scritto canzoni per grandi artisti, tra i quali Mina, Celentano e Ornella Vanoni e colonne sonore originali. Ha inoltre condotto in tv, in prima serata, due edizioni di 'Ci vuole un fiore'. Nel febbraio 2025, dopo la nuova partecipazione al Festival di Sanremo con 'Viva la vita', ha pubblicato 'Dalla tua parte', sesto album in studio entrato direttamente al primo posto della classifica top 20 Cd, Vinili e Musicassette e al secondo posto della classifica degli album più venduti in Italia. È attualmente in tour, in autunno lo attendono diverse date live, tra cui quella del 1° ottobre all’Arena di Verona. La conduttrice Giorgia e l’inedito tavolo dei giudici di X Factor 2025 formato da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, saranno impegnati tra pochi giorni nelle prime audizioni, le cui registrazioni inizieranno la prossima settimana all’Allianz Cloud di Milano. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)